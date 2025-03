Drei Schwerverletzte und 22 leicht Verletzte bei Brand in Pflegeheim

Beim Brand in einem Pflegeheim in Hannover sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. 22 weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Feuerwehr in Hannover mitteilte.

Gemeldet worden sei der Brand durch die automatische Brandmeldeanlage. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe es im fünften Stock bereits eine starke Rauchentwicklung gegeben. Das Feuer sei in einem Bewohnerzimmer ausgebrochen.

Die drei Schwerverletzten kamen ins Krankenhaus. Die 22 leicht Verletzten seien in der Einrichtung betreut worden.

Mit speziellen Druckbelüftungsgeräten bliesen Feuerwehrleute frische Luft in die Flure und so die Brandgase aus dem Gebäude. Ein gesamter Wohnbereich sei dennoch durch das Feuer unbewohnbar geworden.

Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, eine Schadenhöhe ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr Hannover war mit 140 Einsatzkräften und 33 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. (afp/red)