Großeinsatz der Feuerwehr

Feuerwehr rettet Mann bei nächtlichem Schwimmen aus dem Rhein

Ein verunglückter Schwimmversuch im Rhein hat einen Großeinsatz von Rettungskräften in Mainz ausgelöst. Der Mann konnte unverletzt gerettet werden.

Die Feuerwehr und das DLRG waren im Einsatz (Symbolbild).

Foto: Stefan Sauer/dpa

Lesedauer: 1 Min.

Wie die Mainzer Feuerwehr mitteilte, ging ein Mann in der Nacht zum Sonntag zum Schwimmen in den Rhein. „Im Verlauf des Schwimmvorganges verlor der Schwimmer in der Dunkelheit die Orientierung und es verließen ihn die Kräfte.“
Der Mann habe um Hilfe gerufen, was die Rettungskette ausgelöst habe, erklärte die Feuerwehr weiter. Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz, der Feuerwehr Wiesbaden, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Wasserschutzpolizei seien ausgerückt.
Auf der Höhe des Mainzer Kaisertors konnte der Mann aus dem Wasser gerettet und an Land gebracht werden. „Glücklicherweise blieb die Person unverletzt, muss jedoch mit den Kosten des Einsatzes rechnen“, erklärte die Feuerwehr. Im Einsatz gewesen seien 32 Einsatzkräfte. (afp/red)

