In der Straßenbahn: Frau mit Benzin übergossen und angezündet – Großfahndung nach Täter

Eine Frau ist am Sonntag in einer Straßenbahn in Gera von einem Mann angezündet und lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei in der thüringischen Stadt mitteilte, flüchtete der bislang noch nicht eindeutig identifizierte Tatverdächtige nach der Attacke auf die 46-Jährige. Eine „Vielzahl von Polizeistreifen“ seien im Einsatz und suchten „unter Hochdruck“ nach dem Mann.

Ersten Informationen der Beamten zufolge übergoss der Angreifer die Frau am Sonntagvormittag in einer Straßenbahn mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete sie an.

Andere Fahrgäste drückten den Notfallknopf, worauf die Bahn stoppte und die Türen öffneten. Der Straßenbahnfahrer löschte das Opfer mit einem Feuerlöscher ab, der Täter nutzte die Gelegenheit zur Flucht.

„Ob sich beide Personen kannten, ist Gegenstand der Ermittlungen“, teilte die Polizei mit.

Der flüchtige Täter sei „noch nicht eindeutig namentlich identifiziert“, Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen liefen. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verbrennungen. Ein Hubschrauber flog sie in ein Krankenhaus.

(afp/red)