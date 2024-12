Kohlenmonoxidvergiftung: Deutscher Tourist stirbt in Italien

Tragisches Ende eines Weihnachtsurlaubs auf Sizilien: In einer Ferienvilla in der Kleinstadt Cefalù an der Nordküste der italienischen Insel ist ein deutscher Tourist ums Leben gekommen. Der 36 Jahre alte Mann starb durch eine Kohlenmonoxidvergiftung – möglicherweise durch einen defekten Kamin. Drei weitere Mitglieder der Familie, die nach Angaben aus Ermittlungskreisen aus dem Großraum Bremen kommt, mussten in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden.

Der genaue Hergang des Unglücks in der Nacht zum Montag war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf. Die Feuerwehr äußerte die Vermutung, dass Rauch aus einem offenen Kamin Ursache der Vergiftung sein könnte. Nach ihren Angaben rauchte der Schornstein beim Eintreffen der ersten Retter noch heftig. In verschiedenen Zimmern stand dichter Rauch.

Spekulationen über Ursache

Auch ein Defekt an einem Heizkessel wurde nicht ausgeschlossen. Der Heizkessel des Hauses befindet sich jedoch entfernt von den Räumlichkeiten, in denen die vier Urlauber bewusstlos gefunden wurden, in einem anderen Zimmer. Die Staatsanwaltschaft ließ die gesamte Villa beschlagnahmen, um den genauen Hergang zu klären.

Bei den Verletzten handelt es sich nach Angaben von Feuerwehr und Polizei um die 34 Jahre alte Schwester sowie die Eltern im Alter von 60 und 63 Jahren. Alle drei wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ihr Zustand wurde als ernst beschrieben.

Der Alarm wurde nach Angaben der Feuerwehr von dem 63-jährigen Vater ausgelöst. Er konnte noch den Notruf wählen. Als die Retter in dem Ferienhaus namens Villa Deodata ankamen, fanden sie jedoch auch ihn bewusstlos vor. Nach Angaben von Nachbarn hatten die Deutschen die Villa für mehrere Tage gemietet. Vermutlich wollten sie dort auch den Jahreswechsel verbringen. Das Ferienhaus mit Pool liegt etwas außerhalb der Gemeinde mit Blick aufs Meer.

Kohlenmonoxid wird häufig nicht bemerkt

Kohlenmonoxid ist ein geruch- und farbloses Gas. Es entsteht unter anderem bei Verbrennungen und ist bereits in geringen Konzentrationen tödlich für Menschen. Da es mit den Sinnen des Menschen nicht wahrnehmbar ist und auch beim Einatmen keine Reizung der Atemwege hervorruft, wird ein Kohlenmonoxidaustritt häufig nicht bemerkt.

Die 15.000-Einwohner-Stadt Cefalù an der Nordküste der Insel gilt als eine der schönsten Gemeinden Siziliens. Auch im Winter halten sich dort viele Touristen auf. (dpa/red)