Kurz vor Traubenernte: Diebe räumen zwei Weinberge leer

Kurz vor der Traubenernte haben Diebe zwei Weinberge in Rheinland-Pfalz komplett leergeräumt.

Nach Angaben der Polizeidirektion Worms vom Sonntagabend stahlen Unbekannte auf einer Fläche von rund 8.000 Quadratmetern nahezu alle erntereifen Trauben der Sorten Riesling und Sauvignon Blanc.

Nach ersten Schätzungen entstand zwei betroffenen Winzern ein wirtschaftlicher Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Diebstahl geschah demnach zwischen Anfang September und dem 14. September. Als die Mitarbeiter mit der Ernte beginnen wollten, bemerkten sie den Diebstahl.

Die Täter gingen nach Polizeiangaben professionell und mit erheblichem logistischen Aufwand vor. Aufgrund der Menge der gestohlenen Trauben gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe mindestens ein größeres Fahrzeug oder mehrere Transportmittel einsetzten. (afp/ks)