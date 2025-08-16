Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

Air Canada streicht wegen Flugbegleiter-Streiks hunderte Flüge

vor 2 Stunden

Jubel im Hockey-Finale: Neunter EM-Titel für Deutschland

vor 3 Stunden

Eine Tote und 27 Verletzte bei Zugunglück in Dänemark

vor 3 Stunden

Hurrikan der höchsten Stufe 5 bewegt sich auf Nordosten der Karibik zu

vor 4 Stunden

Linnemann übt Selbstkritik in Brief an CDU-Mitglieder

vor 6 Stunden

Berlin: Massenschlägerei mit fünf Verletzen in Freibad

vor 6 Stunden

Waldbrände: Auch Portugal bittet um EU-Hilfe

vor 7 Stunden

Filmfest Locarno: Deutsche mehrfach ausgezeichnet

vor 8 Stunden

Unwetterwarnung in Süddeutschland für gesamtes Wochenende

vor 8 Stunden

Vor Verkehrskontrolle weggefahren – Zwei Menschen sterben bei Autounfall

Logo Epoch Times
NRW

Leichtflugzeug abgestürzt – zwei Tote

In Kranenburg in Nordrhein-Westfalen stürzt ein Leichtflugzeug ab und gerät in Brand. Für die beiden Insassen kommt jede Hilfe zu spät.

top-article-image

Beim Absturz eines motorisierten Leichtflugzeugs im nordrhein-westfälischen Kranenburg sind am Samstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Foto: Arnulf Stoffel/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Beim Absturz eines motorisierten Leichtflugzeugs im nordrhein-westfälischen Kranenburg sind am Samstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stürzte die Maschine gegen 14:00 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache auf einen Acker.
Beim Aufprall geriet das Flugzeug in Brand und wurde vollständig zerstört. Der 77 Jahre alte Pilot sowie ein 62-jähriger Mann starben noch an der Unfallstelle.
Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.