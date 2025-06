Osnabrück: Mann erschießt offenbar Frau und sich selbst auf offener Straße

Vor einem Wohnhaus in Osnabrück sind zwei Menschen durch Schüsse tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen erschoss ein Mann am Montagmittag eine Frau und sich selbst, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der niedersächsischen Stadt mitteilten.

Die 43-Jährige erlag noch am Tatort ihren Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der niedersächsischen Stadt mitteilten. Der 41-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später für hirntot erklärt wurde.

Einzelne Straßenabschnitte wurden wegen des Polizeieinsatzes gesperrt. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf.

Die Tatwaffe wurde vor dem Wohnhaus gefunden und beschlagnahmt. Laut Ermittlern hinterließen die beiden drei Kinder. (afp/dts/red)