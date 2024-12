Blaulicht Messerattacke

Mann auf offener Straße niedergestochen – Tod

In Siegen starb ein 49-Jähriger nach einem Streit auf offener Straße an Stichverletzungen. Drei Männer wurden festgenommen. Die Ermittlungen, die von einer Mordkommission geführt werden, dauern an, um die Hintergründe und Beteiligung der Männer zu klären.