Riesige Kinderpornoplattform mit 1,8 Millionen Nutzern in Darknet zerschlagen

Nach mehrjährigen Ermittlungen bayerischer Ermittler ist eine riesige Streamingplattform für Videos mit Kindesmissbrauch im Darknet zerschlagen worden. Weltweit waren 1,8 Millionen Nutzer bei der Plattform „Kidflix“ angemeldet, wie das bayerische Landeskriminalamt in München und die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Mittwoch mitteilten. In 31 Staaten gab es demnach Durchsuchungen, knapp 1.400 Tatverdächtige wurden ausfindig gemacht.

Die europäische Polizeibehörde Europol übernahm die Koordination des Einsatzes. In Deutschland wird den Angaben zufolge gegen 103 Verdächtige ermittelt. Den Nutzern der Plattform sollen mehr als 91.000 Videos zur Verfügung gestanden haben, im Schnitt seien dreieinhalb Videos pro Stunde neu hochgeladen worden. Inzwischen sei die Plattform abgeschaltet. (afp/red)