Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Ein Denkmal im Park: Gestaltung von Helmut-Kohl-Grab beendet

vor 15 Minuten

Kamerun: 92-jähriger Präsident Biya zum erneuten Wahlsieger erklärt

vor 40 Minuten

Paketankündigung von DHL nun in 13 Sprachen - Zustellung verbessert

vor 43 Minuten

China simuliert Angriff auf Taiwan - Börsenrekorde in Asien durch Trump

vor einer Stunde

Jazz-Schlagzeuger Jack DeJohnette gestorben

vor einer Stunde

Früherer NATO-General für zentrales Abwehrzentrum gegen Drohnen

vor 2 Stunden

75 Jahre Inlandsgeheimdienst: Dobrindt sagt Stärkung des Verfassungsschutzes zu

vor 2 Stunden

ZDF stellt Zusammenarbeit mit Gaza-Partnerfirma ein - Ingenieur war Hamas-Mitglied

vor 3 Stunden

Nach Ahrtalflut keine neuen Ermittlungen gegen Ex-Landrat

vor 3 Stunden

Vor Jamaika: Hurrikan „Melissa“ nimmt nochmals an Stärke zu

Logo Epoch Times
Streit von rund 10 Personen

Schüsse vor Berufskolleg in Dortmund - eine Person flüchtig

Eine Person soll vor einem Berufskolleg Schüsse aus einer PTB-Waffe abgegeben haben – womöglich war es eine Schreckschusspistole. Auch Pfefferspray wird versprüht und verletzt sieben Menschen leicht.

top-article-image

Eine PTB-Waffe und Pfefferspray sollen bei dem Streit vor einem Berufskolleg eingesetzt worden sein (Symbolbild).

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei einem Streit zwischen etwa zehn Personen vor einem Berufskolleg in Dortmund sollen Schüsse aus einer sogenannten PTB-Waffe gefallen sein.
Eine Polizeisprecherin sagte auf Anfrage, es habe Rangeleien vor dem Gebäude gegeben, dann soll einer aus der Gruppe mit einer PTB-Waffe geschossen haben. Die Polizei suchte Stunden nach dem Vorfall weiter per Fahndung nach einer flüchtigen Person. Zuerst hatten die „Ruhr Nachrichten“ berichtet.

Pfefferspray und größeres Polizeiaufgebot

PTB-Waffen sind Signal-, Schreckschuss- oder Reizstoffwaffen. Bei den Streitbeteiligten handelt es sich der Polizeisprecherin zufolge um Schüler des Berufskollegs. Eine bisher nicht ermittelte Person habe Pfefferspray benutzt – dadurch seien sieben Personen leicht verletzt worden.
Welche Art von PTB-Waffe zum Einsatz kam, werde noch geprüft. Sie sei sichergestellt worden, sagte die Polizistin. Ob auch durch die PTB-Waffe jemand zu Schaden kam, blieb kurz nach dem Vorfall noch offen.
Die Polizei sei kurz vor 10:00 Uhr gerufen worden und mit einem größeren Aufgebot angerückt. Der Hintergrund des Streits war zunächst unklar. Ungeklärt war zudem, ob die Person auf der Flucht sowie die sieben leicht Verletzten ausnahmslos Schüler des Berufskollegs waren. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.