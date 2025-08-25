Logo Epoch Times

Berlin

„Identitäre Bewegung“ versucht, Söder-Sommerinterview mit „Remigration“-Rufen zu stören

Während oder kurz nach der Aufzeichnung des ARD-Sommerinterviews mit Markus Söder stürmen einige Aktivisten zur Treppe vor dem Reichstag. Die Polizei verhaftet mindestens einen Demonstranten der „Identitären Bewegung“.

top-article-image

Demonstration der „Identitären Bewegung“ während eines ARD-Sommerinterviews am 24.08.2025.

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Maurice Forgeng
Lesedauer: 5 Min.

Lesedauer: 5 Min.

Lesedauer: 5 Min.

In Kürze:

  • Aktivisten der „Identitären Bewegung“ protestierten offenbar unangemeldet beim ARD-Sommerinterview mit Markus Söder.
  • Es ist unklar, ob das Interview deswegen abgebrochen wurde oder bereits am Ende war.
  • Die Polizei verhaftete mindestens einen Demonstranten.
 
Aktivisten der „Identitären Bewegung Deutschland“ (IBD) haben am Sonntag, dem 24. August, in Berlin versucht, das ARD-Sommerinterview mit Markus Söder (CSU) zu stören.
Am Mittag versammelten sich etwa ein bis zwei Dutzend Männer und mindestens eine Frau in schwarzen T-Shirts auf der Treppe vor dem Reichstagsgebäude in Richtung Spreeufer. Sie schwenkten schwarze und gelbe Fahnen – die Farben der IBD.
Sommerinterview

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beim ARD-Sommerinterview mit der Journalistin Anna Engelke am 24. August 2025. Die Treppe im Hintergrund besetzten später einige Aktivisten der „Identitären Bewegung“.

Foto: Ebrahim Noroozi/POOL/AFP via Getty Images

Mehr dazu

Identitäre Bewegung: „Uns übertönt ihr nicht“

Ebenso spannten sie zwei Banner auf, worauf in Lettern zu lesen war: „Stärkste Kraft im Land“ und „Uns übertönt ihr nicht!“. Die Demonstranten riefen zudem wiederholt „Remigration“ und „Europa, Jugend, Reconquista“. Auf der Plattform 𝕏 teilte die Gruppe mehrere Bilder von ihrer Aktion.

Mit Klick auf den folgenden Button stimmen Sie zu, dass der Inhalt von twitter geladen wird.

Die IBD ist eine völkisch orientierte Gruppierung, die die Einwanderungspolitik der vergangenen Jahre scharf kritisiert. „Die von Massenmigration verursachte Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung, bedroht sowohl das deutsche Volk als auch seine kulturelle Kontinuität in seiner Existenz“, schreiben sie auf ihrer Website. Sie äußern die Befürchtung, dass die „deutsche Bevölkerung zur Minderheit im eigenen Land wird“.
Laut dem Verfassungsschutz Baden-Württemberg ist die Identitäre Bewegung zunächst in Frankreich entstanden. Ab 2012 sei sie in Deutschland zunächst im Internet aktiv gewesen, später habe sie verschiedene Aktionen organisiert. Die IBD hat aktuell bundesweit rund 450 Anhänger. Verfassungsschützer ordnen die Gruppe dem „nicht-parteigebundenen Rechtsextremismus“ zu.
Ein Video des Magazins „COMPACT“ zeigt, wie die Aktivisten zur Treppe stürmten und sich zum Protest aufstellten.

Mit Klick auf den folgenden Button stimmen Sie zu, dass der Inhalt von twitter geladen wird.

Protest nach wenigen Minuten beendet

Diese Treppe ist normalerweise bei den Sommerinterviews des ARD-Hauptstadtstudios im Hintergrund zu sehen. Nach Angaben eines Reporters der dts-Nachrichtenagentur hatte die Polizei die Kundgebung nach wenigen Minuten unterbunden. Offenbar war dieser Protest nicht angemeldet. Die Beamten führten mindestens eine Person ab.
Unklar war zunächst, ob der Protest wirklich in der aufgezeichneten Sendung zu sehen sein würde. Laut „COMPACT“ wurde das Interview vorzeitig abgebrochen. Nach Angaben des dts-Reporters war das Interview jedoch offensichtlich gerade am Ende oder schon beendet.
In der aufgezeichneten Sendung, die erst um 18 Uhr ausgestrahlt wurde, ist der Protest nicht zu sehen.
Mehr dazu

Pro-Kernkraft-Gruppe auch vor Ort

In diesem Jahr hatte es schon mehrfach Aufsehen wegen Protesten während des ARD-Sommerinterviews gegeben. Am 20. Juli hatte das sogenannte Zentrum für politische Schönheit die Sendung mit AfD-Chefin Alice Weidel akustisch massiv gestört. Die ARD hat das Interview dennoch weiterlaufen lassen und scheinbar ohne Modifikation auf der Website veröffentlicht.
Ebenso versuchte die Pro-Kernkraft-Gruppe Nuklearia mehrfach, die Fernsehproduktion des „Bericht aus Berlin“ als Bühne für ihren Protest zu nutzen. Auch am Sonntag waren sie während des Söder-Interviews ihrer eigenen Aussage nach mit einer angemeldeten Kundgebung vor Ort, allerdings mit einigem Abstand zur „Identitären Bewegung“. Sie beabsichtigen, ihrer Aussage nach überparteilich zu bleiben.

Mit Klick auf den folgenden Button stimmen Sie zu, dass der Inhalt von twitter geladen wird.

(Mit Material von dts)
