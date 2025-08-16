Berlin: Massenschlägerei mit fünf Verletzen in Freibad

Ein anderer Badegast des Sommerbads Neukölln soll daraufhin aus dem Becken gestiegen und mit geballter Faust auf die jungen Männer zugelaufen sein. Demjenigen, der auf die Jugendliche gefallen war, schlug er demnach ins Gesicht. Gleichzeitig sollen sich etwa 15 bis 20 weitere Menschen mit dem Schlagenden solidarisiert und ebenfalls auf die vier jungen Männer eingeschlagen haben.

Nach kurzer Zeit liefen alle Angreifer in unterschiedliche Richtungen davon. Die Polizei konnte den Angaben zufolge aber vor Ort vier Angreifer im Alter von 15 bis 21 Jahren ausfindig machen, die an den Attacken auf die vier jungen Männer beteiligt gewesen sein sollen. Der Älteste davon soll der erste Angreifer gewesen sein. Sie kamen im Anschluss wieder auf freiem Fuß.

Die vier angegriffenen jungen Männer mussten zu ambulanten Behandlungen ins Krankenhaus. Auch die 16-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs dauerten an. (afp)