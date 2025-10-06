Logo Epoch Times

Rückrufaktion bei Lidl und Netto

Metten ruft „Dicke Sauerländer Bockwurst“ zurück

Rückruf bei Lidl und Netto: Ein Hersteller aus Nordrhein-Westfalen warnt vor dem Verzehr seiner Würste. In der Fertigung gab es einen Fehler - mit Auswirkungen auf die Haltbarkeit.

top-article-image

Weil die Haltbarkeit nicht garantiert werden könne, ruft die Firma Metten ein Wust-Produkt zurück. (Symbolbild)

Foto: Sebastian Gollnow/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die Firma Metten Fleischwaren ruft in mehreren Bundesländern Wurst-Dosen zurück. Betroffen ist die „Dicke Sauerländer Bockwurst“, die von Lidl und Netto in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen mit dem Haltbarkeitsdatum 05.09.2026 verkauft wird.
Kunden, die das Produkt mit fünf Würstchen zu jeweils 80 Gramm gekauft haben, könnten die Dosen auch ohne Kaufbeleg im Geschäft zurückgeben und bekämen den Kaufpreis erstattet, teilte das Unternehmen aus dem Sauerland mit.
Bei den betroffenen Waren mit der Chargennummer L-2798183 sei es im Produktionsprozess zu einem Fehler gekommen, so dass die Haltbarkeit nicht garantiert werden könne. Die Firma Metten rät deshalb vom Verzehr ab. (dpa/red)

