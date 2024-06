Gesellschaft In Rheinland-Pfalz

Mit E-Scooter und Handy in der Hand auf der Autobahn: Polizei stoppt 27-Jährigen

Mit E-Scooter und Handy in der Hand auf der Autobahn unterwegs: Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen auf der A63 bei Bischheim in Rheinland-Pfalz einen 27-Jährigen wegen gleich mehrerer Vergehen angehalten.