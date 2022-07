Philadelphia: Wokes Café von Mitarbeitern in den Ruin getrieben

Foto: JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images

Ein Schild „Geschlossen“ auf der Tür eines Cafés in den USA. Symbolbild. Foto: JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images

Das Café „Mina’s World“ in Philadelphia hat nach zwei Jahren seinen Betrieb eingestellt. Es war ursprünglich als liberales Vorzeigeprojekt gestartet. Mit der Zeit hatten die stetig steigenden Ansprüche seiner Mitarbeiter das woke Unternehmen aber überfordert.

Ein Café in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania, das für seine LGBTQ-Markenidentität bekannt ist, schloss am Mittwoch (6.7.) seine Pforten. Zuvor hatten sich die Mitarbeiter gegen die Eigentümer aufgelehnt und eine „Umverteilung“ des gesamten Unternehmens gefordert. Dies berichtete das Portal „Daily Wire“.

Betreiber wollen Zeichen für Toleranz setzen

Vor zwei Jahren war „Mina’s World“ im Stadtteil West Philadelphia eröffnet worden – begleitet von einem großen Medienecho und hohen Vorschusslorbeeren. „Bon Appetit“ beschrieb es als „Treffpunkt für Menschen mit marginalisierten Identitäten“. Der „Eater“ würdigte die „knusprigen Spinat-Zwiebel-Pakoras, kreativen Chai Lattes und Keramik-Räucherstäbchenhaltern“, die von lokalen Künstlern hergestellt würden, sowie die „faire Bezahlung der Arbeiter“.

Im Magazin „Complex“ war die Rede von einem Café, das „liebenswert, queer und trans“ wäre und es ermögliche, „Kunstwerke und Bücher von Menschen aus ihrer Gemeinschaft zu verkaufen und viele ihrer Rezepte selbst zu kochen“.

Sonam Parikh, der das Unternehmen zusammen mit seiner Partnerin und Miteigentümerin Kate Egghart führte, betonte, dass „Mina’s World“ – benannt nach der Katze des Betreiberpaares – das erste Café in der Stadt sei, das von „queeren, transsexuellen People of Color“ (QTPOC) geführt werde.

Aus ihrer Sicht würde die Konkurrenz zu wenig tun, um „ihre schwarzen und transsexuellen Mitarbeiter zu schützen“ und den Kunden den Kaffeegenuss in einem Raum, der nicht „weiß getüncht“ sei, zu ermöglichen.

Café sollte „umverteilt“ werden

Im vergangenen Monat regte sich jedoch erstmals massiver Widerstand gegen sein Projekt – allerdings nicht von rechten Gegnern oder der Konkurrenz, sondern von den eigenen Mitarbeitern. Auf einer Instagram-Seite mit dem Namen „Minas World Workers“ wurden die Eigentümer schwer beschuldigt.

Die Mitarbeiter beklagten „Manipulation, Machtmissbrauch, Ausbeutung, Marginalisierung von Schwarzen, Behindertenfeindlichkeit“ und vieles mehr. Die Angestellten verlangten „sofortige Bezahlung“ und forderten Parikh und Egghart dazu auf, den Laden insgesamt „zu übergeben“.

Das beschuldigte Paar nahm in einem Instagram-Video zu den Vorwürfen Stellung und zeigte sich selbstkritisch. Sie bezichtigten sich selbst, „mitschuldig an der Gentrifizierung und Anti-Schwarzsein in der 52nd Street“ zu sein.

Öffentliche Selbstkritik half nicht

Darüber hinaus versprachen sie, „mit der Unterstützung der Arbeiter und des Black and Brown Workers Collective […] Geld zu sammeln, um das Gebäude zu kaufen und es an unsere Mitarbeiter zu übergeben“.

Tage später wurde das Gebäude, in dem Mina’s World untergebracht war, zum Verkauf angeboten. Eigentümerin der Immobilie war Kate Eggharts Mutter Eunjoo. Sie war auch zu 18 Prozent an dem Unternehmen selbst beteiligt.

Über GoFundMe versuchten die Arbeiter, 200.000 US-Dollar zu sammeln, um das Gebäude und Eunjoo Eggharts Anteil am Unternehmen zu kaufen. Bis zum 6. Juli konnten sie zwar über 11.000 Dollar sammeln. Doch mittlerweile erklärte das Betreiberpaar von Mina’s World, man habe „nicht genug Geld, um den Betrieb fortzusetzen“. Egghart und Parikh stellten ihre Geschäftstätigkeit ein.

Leser auf TikTok kommentierten: „Egal wie oft man vor dem Mob in die Knie geht, man wird nie ihren unersättlichen Maßstab für progressive Aufklärung erreichen.“

„Egal, wie sehr du ein ‚Verbündeter‘ bist, du bist nie sicher davor, nur ein weiterer Trophäenkopf an der Wand des Wokeism zu werden.“