Rheinland-Pfalz: Drei Tote nach Frontalzusammenstoß durch Geisterfahrerin

Bei einem Verkehrsunfall in Rheinland-Pfalz sind drei Menschen ums Leben gekommen. Eine 64-Jährige fuhr am Samstagabend in der Ortsgemeinde Römerberg mit ihrem Auto in falscher Richtung auf einer Bundesstraße, wie die Polizeidirektion Ludwigshafen am Sonntag mitteilte. Daraufhin stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Beide Autos gerieten in Brand. Die 64-jährige starb demnach noch an der Unfallstelle. Der 24-jährige Fahrer sowie eine 21-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Wagens kamen ebenfalls ums Leben. Eine weitere 20-jährige Mitfahrerin in dem Auto wurde schwer verletzt.

Die Fahrbahn blieb für mehrere Stunden voll gesperrt. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen zur Unfallursache auf.(afp/red)