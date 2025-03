Chinesischer Agent als Teil von Trumps Abschiebeoffensive festgenommen

Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) nahm am 24. März einen chinesischen Staatsbürger in Abschiebehaft, der zuvor bereits wegen illegaler Tätigkeit als Agent einer ausländischen Regierung verurteilt wurde. Laut den Behörden wurde er in Newark, New Jersey, verhaftet und befindet sich in Vorbereitung auf eine Abschiebung in Haft.

Laut dem Urteil reiste Zhang im Juni 2000 über den Los Angeles International Airport legal in das Land ein, verstieß dann jedoch gegen die Aufenthaltsbestimmungen. Ein Gericht verurteilte ihn wegen illegaler Agententätigkeit im April 2024 zu drei Jahren auf Bewährung.

„Jeder illegale Einwanderer, der Aktivitäten im Zusammenhang mit Spionage, Sabotage oder Exportkontrolle gegen die Vereinigten Staaten durchführt, kann abgeschoben werden“, sagte John Tsoukaris, Direktor der ICE-Außenstelle in Newark, in einer Erklärung.

In der Mitteilung wurde nicht gesagt, ob Zhang gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte.

Unter der Trump-Regierung waren ICE-Beamte damit beschäftigt, landesweit Einsätze zur Durchsetzung des US-Einwanderungsrechts durchzuführen und illegale Einwanderer abzuschieben, die bereits durch kriminelle Handlungen aufgefallen sind.

Ihre Abschiebung hatte daher eine hohe Priorität.

370 kriminelle ausländische Straftäter festgenommen

Am 24. März gab ICE bekannt, dass es zwischen dem 18. und 23. März in Massachusetts 370 ausländische Straftäter festgenommen habe .

Diese Verhaftungen waren Teil einer „verstärkten gezielten Durchsetzungsmaßnahme mit Schwerpunkt auf transnationaler organisierter Kriminalität, Banden und schwerwiegenden Straftaten illegaler Ausländer“, so die Behörde in einer Erklärung.

Zu den betroffenen Organisationen gehören die Banden Tren de Aragua, MS-13, Trinitarios und 18th Street. Das Außenministerium stufte die venezolanische Bande Tren de Aragua und die in El Salvador ansässige Bande MS-13 im vergangenen Monat als terroristische Organisationen ein.

Laut einem Bericht des US-Heimatschutzministeriums vom 21. März haben die Behörden innerhalb einer Woche 68 Mitglieder der Tren de Aragua festgenommen.

„In weniger als 100 Tagen hat die Regierung Trump 394 Mitglieder der Tren de Aragua verhaftet – einer brutalen Bande, die für Menschenhandel, Entführungen, Drogenhandel und andere abscheuliche Taten bekannt ist, die amerikanische Gemeinden terrorisieren“, schrieb die Behörde in einer Erklärung.

Operation „Take Back America“

Die Regierung Trump hat im Rahmen der Operation „Take Back America“ in nur einer Woche mehr als 840 illegale Einwanderer wegen einwanderungsbezogener Straftaten angeklagt, wie aus einer Erklärung des Justizministeriums vom 24. März hervorgeht.

„Wir sind dankbar für die harte Arbeit unserer Staatsanwälte, die diese Fälle vor Gericht bringen und dazu beitragen, unsere Grenze wieder sicher zu machen“, so das US-Justizministerium in einer Mitteilung.

„Take Back America“ ist eine landesweite Initiative, „die alle Ressourcen des Justizministeriums mobilisiert, um die Invasion der illegalen Einwanderung abzuwehren, Kartelle und transnationale kriminelle Organisationen vollständig zu beseitigen und unsere Gemeinden vor Gewaltverbrechern zu schützen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „ICE Arrests Chinese National Convicted of Illegally Acting as Foreign Agent“. (deutsche Bearbeitung er)