Trump: „Diese Regierung wird nicht in einen Lockdown gehen“

US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Freitag im Rosengarten des Weißen Hauses zu Corona-Impfstoffen. „Diese Regierung wird nicht in einen Lockdown gehen“, sagte Trump. „Hoffentlich – was auch immer in der Zukunft passiert, wer weiß, welche Regierung es sein wird, ich denke, das wird die Zukunft zeigen – aber ich kann Ihnen sagen: Diese Regierung wird nicht in einen Lockdown gehen“, fügte der Präsident hinzu.

Trump kündigte zudem an, an diesem Samstag vielleicht an Kundgebungen seiner Anhänger in der Hauptstadt Washington teilzunehmen. Er könnte „vorbeischauen und Hallo sagen“, schrieb der Präsident im Onlinedienst Twitter. Zur Teilnahme an der Kundgebung riefen unterschiedliche Gruppierungen auf, unter ihnen auch Enrique Tarrio, Anführer der „Proud Boys“, und die Gruppe „Frauen für Trump“.

Trump hatte sich zuletzt am Donnerstag vergangener Woche vor Kameras geäußert. (afp/so)