Geheimtreffen der nationalen Spionagechefs in Singapur – China auch dabei

Treffen von den Chefs der Geheimdienste zwischen strategischen Partnern gibt es häufig – mit China und das zu Krisenzeiten ist selten.

Hochrangige Beamte von etwa zwei Dutzend der weltweit wichtigsten Geheimdienste hielten am Rande des Sicherheitstreffens Shangri-La Dialogue in Singapur am vergangenen Wochenende ein geheimes Treffen ab. Das berichteten interne Quellen der Nachrichtenagentur „Reuters“.

Solche Treffen werden von der Regierung Singapurs organisiert und finden seit mehreren Jahren diskret an einem separate…