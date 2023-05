Iranischer Präsident Raisi bekräftigt Ziel der Vernichtung Israels

Foto: Ed Jones/AFP via Getty Images

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi Foto: Ed Jones/AFP via Getty Images

Bei einem Besuch in Damaskus unterstrich der iranische Präsident Ebrahim Raisi die Notwendigkeit, gegen Israel gerichtete Kräfte zu einen. Das iranische Regime ist ein wichtiger Unterstützer Syriens.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat bei seinem zweitägigen Besuch in Syrien zur Geschlossenheit gegen Israel aufgerufen. „Heute sind die Einheit und der Zusammenhalt der Widerstandskräfte, der Region und der islamischen Welt mehr denn je notwendig, um die Niederlage des zionistischen Regimes zu beschleunigen“, sagte Raisi laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna am Donnerstag im Präsidentenpalast in Damaskus.

Der Iran ist mit Israel verfeindet und einer der wichtigsten Verbündeten Syriens. Teheran unterstützt seit langem Bewegungen militärisch und logistisch, die gegen Israel kämpfen. Dazu gehören einige palästinensische Gruppen, aber auch die Hisbollah im Libanon, ein wichtiger Verbündeter von Damaskus.

Iranische Unterstützung für Baschar al-Assad

Am Mittwoch hatte Raisi bei seinem Besuch in Damaskus den syrischen Machthaber Baschar al-Assad dafür gelobt, im seit zwölf Jahren andauernden Bürgerkrieg in Syrien „einen Sieg“ errungen zu haben. Unter anderem mit politischer, wirtschaftlicher und militärischer Unterstützung aus dem Iran war es Assad gelungen, die meisten Gebiete des Landes, die er zu Beginn des Bürgerkrieges verloren hatte, zurückzuerobern.

Der Besuch von Raisi in Syrien erfolgte nur wenige Wochen nach einem von China vermittelten Abkommen zwischen dem Iran und seinem regionalen Rivalen Saudi-Arabien, infolgedessen sich die Kräfteverhältnisse im Nahen Osten grundlegend verschieben könnten. Dem seit Beginn des Syrien-Krieges weitgehend isolierten Assad war in den vergangenen Monaten ein diplomatisches Comeback in der Region gelungen. (afp/red)