Jahrzehnte in der Todeszelle: 88-jähriger in Japan freigesprochen

Der ehemalige japanische Profiboxer Iwao Hakamada (r), der 1966 für die Ermordung von vier Familienmitgliedern zum Tode verurteilt und 2014 freigelassen wurde, und seine Schwester Hideko (l) am 25. November 2019 in Tokio. Foto: Kazuhiro Nogi/AFP via Getty Images