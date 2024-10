Ausland Höchste Sicherheitsstufe

Joe Biden in Berlin: Hauptstadt im Ausnahmezustand

Joe Biden reist mit der Air Force One für zwei Tage nach Berlin, um seinen wegen Hurricane „Milton“ verschobenen Besuch nachzuholen. Der deutsche Bundespräsident will ihm bei der Gelegenheit den höchsten deutschen Orden verleihen. Derweil herrscht höchste Sicherheitsstufe in der Hauptstadt, auch die Berliner werden durch weitläufige Sperrungen betroffen sein.