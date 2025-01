Ausland Nahe der Grenze zu Venezuela

Kolumbien: 60 Tote bei jüngsten Angriffen der Guerillagruppe ELN

Bei Angriffen der Guerillagruppe ELN in Kolumbien sind Dutzende Menschen getötet worden. Die Militäroffensive ist verstärkt worden, die Lage in der Region ist kritisch, so die kolumbianische Armee.