Ausland Assads Drogenlager

Syrien: Neue Machthaber verbrennen Drogenlager mit Millionen Aufputschpillen

Die neuen Machthaber in Syrien haben große Mengen an Drogen verbrannt, darunter etwa eine Million Pillen des amphetaminähnlichen Aufputschmittels Captagon. Ein AFP-Journalist beobachtete, wie in Damaskus Feuer an die Drogen gelegt wurde.