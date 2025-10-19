Nordkoreanischer Soldat flieht über innerkoreanische Grenze nach Süden

Ein Nordkoreaner ist nach Angaben der südkoreanischen Armee über die streng bewachte innerkoreanische Grenze in den Süden geflohen. Die Armee habe den Soldaten „an der zentralen Front“ abgefangen und den zuständigen Behörden übergeben, teilte der südkoreanische Generalstab am Sonntag mit. Näheres zum Hergang und zu den Hintergründen der Flucht werde ermittelt.

Zuletzt hatte es vor einigen Monaten ein nordkoreanischer Zivilist mit Hilfe der südkoreanischen Armee über die stark gesicherte und verminte Grenze geschafft.

Seit der Teilung nach dem Koreakrieg (1950 bis 1953) sind zehntausende Nordkoreaner in den Süden geflüchtet, die meisten fliehen jedoch zunächst über die durchlässigere Grenze nach China und gelangen von dort über Thailand nach Südkorea. (afp/red)