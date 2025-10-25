Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Ratingagentur Moody’s stuft Ausblick für Frankreich auf „negativ” herab

vor 2 Stunden

Mit Polizeieskorte: Pariser Louvre verlegt Juwelen

vor 2 Stunden

Interpol: Festnahmen in Lateinamerika bei Umwelt-Razzien

vor 3 Stunden

Berichte über kommenden „Jahrhundertwinter“ - was ist dran?

vor 3 Stunden

Russischer Sondergesandter in USA - Dialog soll weitergehen

vor 4 Stunden

Zahl der Abschiebungen in den ersten drei Quartalen auf über 17.600 gestiegen

vor 12 Stunden

Neue Bärenattacken in Japan: Ein Toter und vier Verletzte

vor 13 Stunden

Catan-Fans knacken Weltrekord in Essener Grugahalle

vor 13 Stunden

Palästinensische Gruppen stimmen Übergabe des Gazastreifens an Expertenkomitee zu

vor 14 Stunden

Ukraine-Krieg: Koalition der Willigen müht sich um Fortschritte

Logo Epoch Times
Im Alter von 93

„Asiens Jackie Kennedy“: Thailands ehemalige „schönste Königin” ist tot

Sechseinhalb Jahrzehnte lang war Sirikit die Königin von Thailand. Das Volk liebte sie ebenso wie ihren Mann Bhumibol. Jetzt ist die frühere Stil-Ikone in hohem Alter gestorben.

top-article-image

Sirikit galt als wahre Stilikone. (Archivbild)

Foto: Kurt Rohwedder/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Die langjährige thailändische Königin Sirikit ist tot. Die frühere Monarchin, die in den vergangenen Jahren immer wieder im Krankenhaus behandelt werden musste, sei am Freitagabend (Ortszeit) im Alter von 93 Jahren gestorben, teilte das Königshaus in Bangkok in einer offiziellen Erklärung mit.
Der Hof kündigte eine Beerdigung „mit den höchsten königlichen Ehren“ an und rief eine einjährige Trauerzeit aus.
„Ihre ewige Anmut und Hingabe an die thailändische Nation werden in tiefster Verehrung in Erinnerung bleiben“, teilte die thailändische Regierung mit.
Das Kabinett von Ministerpräsident Anutin Charnvirakul wollte am Morgen zusammenkommen, um über Details zu den Trauerfeierlichkeiten, den verschiedenen Zeremonien und der Bestattung zu beraten.

Flaggen auf halbmast

In sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht von ihrem Tod am Morgen (Ortszeit) in Windeseile. An Regierungsgebäuden wehten die Flaggen auf halbmast, Minister und Beamte waren in Schwarz gekleidet.
Sirikit wurde in ihrer Heimat immer noch als Königin verehrt, obwohl sie seit dem Tod ihres Mannes Bhumibol im Jahr 2016 und der Krönung ihres Sohnes Maha Vajiralongkorn streng genommen die Königsmutter war.
Ihr Geburtstag am 12. August wurde alljährlich als nationaler Feier- und Muttertag begangen.

Sirikit zierte die Modemagazine der Welt

Lange gehörten Bhumibol und Sirikit zu den wichtigsten Figuren der internationalen Aristokratie. Oft zierten Aufnahmen der Diplomatentochter Titelblätter in aller Welt, Modemagazine feierten sie als Stilikone.
Die „Vanity Fair“ rühmte sie einmal als „Asiens Jackie Kennedy“, die „Paris Match“ als schönste Königin überhaupt. In den 1950er und 1960er Jahren galt Thailands Regentin als Inbegriff asiatischer Anmut und Eleganz.

Auftritte wurden rar

Mit Bhumibol war sie seit April 1950 verheiratet, kurz darauf folgte die offizielle Krönung. Das Paar, das vier Kinder bekam, hielt sich oft und gerne in der Schweiz auf und war dem europäischen Jetset zugetan.
Nach einem Schlaganfall 2012 zog sich Sirikit fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Fotos der Ex-Monarchin wurden in den letzten Jahren rar. Darauf war sie weißhaarig und gebrechlich, wirkte aber noch immer elegant. Die Krönung ihres Sohnes im Mai 2019 hatte sie krankheitsbedingt bereits verpasst. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.