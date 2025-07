Trump gibt Putin noch 10 bis 12 Tage Zeit zur Beendigung des Ukraine-Kriegs

In den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf Russland. Trump setzt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Frist von „zehn bis zwölf Tagen“, um den Ukraine-Krieg zu beenden.

Das neue Ultimatum beginne am heutigen Tage, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer in Schottland. „Es gibt keinen Grund zu warten, wir sehen einfach nicht, dass Fortschritte gemacht werden“, sagte Trump.

Zuvor hatte Trump angekündigt, das seit Mitte Juli geltende 50-Tage-Ultimatum für deutlich höhere Zölle für Russlands Handelspartner zu verkürzen.

Mit Blick auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin zeigte Trump sich nun erneut enttäuscht. „Ich dachte, das haben wir schon oft geklärt. Und dann geht Präsident Putin los und beginnt, Raketen auf eine Stadt wie Kiew abzufeuern und tötet viele Menschen in einem Pflegeheim“, sagte er.

„Ich bin enttäuscht von Präsident Putin, sehr enttäuscht.“

Die ukrainische Regierung begrüßte Trumps Ankündigung, die Frist zu verkürzen. Präsidialamtschef Andrij Jermak dankte Trump im Onlinedienst X dafür, „standhaft“ zu bleiben und „eine klare Botschaft des Friedens durch Stärke“ zu senden. „Wenn Amerika mit Stärke vorangeht, überlegen andere es sich zweimal“, fügte er hinzu.

Bisher 50 Tage für Lösung

Trump hatte die 50-Tage-Frist am 14. Juli gesetzt, um Russland zu einem Abkommen zu bewegen. Den Schritt kündigte der Republikaner bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus an, bei dem beide Waffenlieferungen für die Ukraine bestätigt hatten.

Er sprach von „Sekundärzöllen“, also von Zöllen gegen Russlands Handelspartner, in Höhe von etwa 100 Prozent.

Damit könnte die wirtschaftliche Basis des Kremls weiter geschwächt werden, indem vor allem große Abnehmer wie China und Indien stärker unter Druck gesetzt werden. Welche Länder es konkret treffen könnte, hat Trump nicht ausgeführt.

Moskau zeigte sich allerdings unbeeindruckt von Trumps Ankündigung und setzte die Angriffe auf die Ukraine in den folgenden Tagen unvermindert fort.

Zudem kritisierte der Kreml die angekündigten Waffenlieferungen und die angedrohten Sanktionen und wies sie als schädlich für die Friedensbemühungen zurück. (dpa/afp/red)