Trumps Grönland-Pläne: Petition wirbt für Kauf von Kalifornien durch Dänemark

Gegen die Pläne von US-Präsident Donald Trump, Grönland zu übernehmen, regt sich in Dänemark nicht nur politischer Widerstand.

Eine Onlinepetition schlägt nun vor, dass Dänemark den USA doch auch den Bundesstaat Kalifornien abkaufen könnte – und hat Erfolg: Bis Mittwoch schlossen sich bereits mehr als 200.000 Unterzeichner dem satirisch gemeinten Vorschlag an.

Die anonymen Initiatoren des Aufrufs unter dem Motto „Måke Califørnia Great Ægain“ (in Anlehnung an Trumps Wahlkampfmotto „Make America Great Again“) sind sich sicher: „Trump könnte verkaufen“.

Auf der Website denmarkification rufen sie dazu auf, sich der „großartigsten Mitmachkampagne“ anzuschließen. Gründe, warum gerade Kalifornien eine gute Kaufoption ist, liefern sie direkt mit: das gute Wetter, die Techgiganten im Silicon Valley und der Avocado-Toast.

Mickey Maus mit Wikingerhut

Disneyland könne in Anlehnung an den bekannten dänischen Dichter und Schriftsteller in „Hans Christian Andersenland“ umgetauft werden und Mickey Maus bekäme einen Wikingerhut – „warum nicht?“, heißt es weiter.

Hinzu kommt den Initiatoren zufolge, dass Trump nie ein großer Fan des demokratisch regierten Bundesstaates gewesen sei. Ziel der Initiatoren ist die Sammlung von einer halben Million Unterschriften.

Trump hatte im Dezember die Idee einer Eingliederung Grönlands in die USA aufgebracht und dabei auch Militäreinsätze nicht ausgeschlossen. Sowohl in Dänemark, zu dem das autonome Gebiet gehört, als auch in Grönland selbst stieß das Vorhaben auf Widerstand.

Grönland hat kein Interesse an Trumps Angebot

Am 11. März finden in Grönland vorgezogene Regionalwahlen statt. Politiker befürchten jedoch eine ausländische Einflussnahme. Das Parlament in Grönland hatte daher in der vergangenen Woche ein Gesetz für ein Verbot ausländischer Parteispenden verabschiedet.

Das geografisch zu Nordamerika gehörende Grönland war im 18. Jahrhundert von Dänemark kolonisiert worden und hat seit dem Jahr 1979 einen Autonomiestatus, der 2009 erweitert wurde.