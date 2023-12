Ukrainischer Gemeinderat zündet Handgranaten während Sitzung

Ein ukrainischer Gemeinderat hat im Westen des Landes während einer Sitzung Handgranaten gezündet. 26 Menschen wurden verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach am Morgen bei einer Gemeinderatssitzung im Ort Kerezky in der westlichen Region Transkarpatien.

Von den Behörden veröffentlichte Aufnahmen zeigen einen Mann, der einen kleinen Raum betritt, in dem sich bereits mehrere Menschen befinden und heftig diskutieren. Dann zieht er drei Handgranaten aus seinen Taschen, löst die Sicherungsstifte und lässt sie auf den Boden fallen. Daraufhin sind mehrere Explosionen und Schreie zu hören, ehe das Video endet.

Ein Motiv des Mannes gaben die Behörden zunächst nicht an. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 haben viele Ukrainer Zugang zu Waffen. (afp)