Wahl in Österreich: AfD-Chefin Weidel gratuliert FPÖ

AfD-Chefin Alice Weidel hat der Partei FPÖ zu ihrem Abschneiden bei der Parlamentswahl in Österreich gratuliert. „Die FPÖ ist laut 1. Hochrechnung stärkste Kraft!", schrieb Weidel am Sonntag im Onlinedienst X. „Herzlichen Glückwunsch an Herbert Kickl und die FPÖ." Dazu postete sie ein Foto, das sie neben dem FPÖ-Chef zeigt.