Wiener Neustadt: 50 Prozent der Corona-Tests wohl falsch-positiv

Am Montag (22. März) herrschte im Expertenstab im niederösterreichischen St. Pölten Krisenstimmung. Laut mehreren Meldungen sind 50 Prozent der Corona-Antigen-Tests in Wiener Neustadt wohl falsch-positiv. Das betrifft also ganze 50 Prozent der positiv getesteten Bürger.

Nun wird nach einer schnellen Lösung gesucht, denn aufgrund der hohen Sieben-Tages-Inzidenzwerte gilt Wiener Neustadt momentan als Corona-Krisenregion, was in Folge zu verschärften Maßnahmen und Ausreisebeschränkungen geführt hat.

Betroffen sind vor allem viele Pendler und Geschäftsleute aus dem Burgenland.

Die Polizei kontrolliert Stadtausfahrten anhand von Antigen- und PCR-Tests.

Leider müsse man mit den aktuellen Chargen der Antigen-Tests weiterarbeiten, so ein Mitglied des Landessanitätsstabes gegenüber der „Kronen Zeitung“. Er versicherte aber, dass genaue PCR-Tests das Problem „größtenteils abfedern“ würden.

Auch in Wien gab es letzte Woche Wirbel um falsche Corona-Test-Ergebnisse. Eine Volksschule (Grundschule) wurde gesperrt, da 62 Kinder positiv getestet wurden. Bei einer Nachtestung mit den aussagekräftigeren PCR-Tests wurde kein einziger Verdachtsfall bestätigt. Alle 62 Tests waren negativ. (aa)

