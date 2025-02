Zweite Phase des Hamas-Abkommens: Verbliebene Geiseln könnten gemeinsam übergeben werden

In der zweiten Phase des Waffenruheabkommens zwischen Israel und der Hamas ist die radikalislamische Terroristenorganisation nach eigenen Angaben dazu bereit, alle verbliebenen Geiseln gemeinsam in einer Übergabe frei zu lassen.

Dies sei den Vermittlern mitgeteilt worden, sagte der Hamas-Vertreter Taher al-Nunu der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Bisher waren die Geiseln schrittweise freigelassen worden. Wie viele Israelis sich noch tot oder lebendig in Gefangenschaft der Hamas befinden, sagte al-Nunu nicht.

Die Bereitschaft der Hamas, die verbliebenen Geiseln nun gemeinsam freizulassen, solle „unsere Ernsthaftigkeit und vollständige Bereitschaft zeigen, um bei der Lösung dieses Problems weiterzukommen“, sagte al-Nunu weiter. Zudem gehe die Hamas damit weitere Schritte „zur Festigung der Feuerpause und dem Erlangen eines nachhaltigen Waffenstillstands“.

Waffenruhe gilt seit 19. Januar

Für die erste Phase der seit dem 19. Januar geltenden Waffenruhe wurde der Austausch von 33 israelischen Geiseln gegen Hunderte palästinensische Häftlinge vereinbart. 19 Geiseln kamen bisher frei. Im Gegenzug wurden mehr als 1.100 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen befreit.

In den kommenden Tagen will die Hamas zehn weitere Gefangene freilassen – am Donnerstag sollen vier tote Geiseln übergeben werden, darunter zwei Kleinkinder. Am Samstag sollen sechs lebende Israelis freikommen, wie die Miliz mitteilte.

Zweite Phase soll am 2. März beginnen

Die zweite Phase der Waffenruhe, die am 2. März beginnen soll, sieht dann die Übergabe der verbliebenen Geiseln vor. Die Verhandlungen für die Modalitäten der zweiten Phase hätten eigentlich bereits am 3. Februar beginnen sollen. Israel erklärte am Dienstag, dass die Gespräche mit den Vermittlern nun in dieser Woche beginnen sollen.

Anschließend sieht das unter Vermittlung der USA, Ägyptens und Katars ausgehandelte Abkommen vor, in einer dritten Phase den Wiederaufbau des Gazastreifens einzuleiten.

Den Krieg im Gazastreifen hatten die Hamas und mit ihr verbündete Gruppen mit ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst. Dabei wurden einer auf offiziellen israelischen Angaben beruhenden AFP-Zählung zufolge 1.211 Menschen getötet, 251 Geiseln wurden in den Gazastreifen verschleppt. Aktuell sollen sich dort noch 70 der Verschleppten befinden, 34 von ihnen sind nach Angaben der israelischen Armee tot.

Israel ging seit dem Hamas-Überfall massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde, die nicht unabhängig überprüft werden, mehr als 47.290 Menschen getötet. Die UNO hat diese Angaben als zuverlässig eingestuft. (afp)