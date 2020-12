Flixbus nimmt Busgeschäft nach Unterbrechung ab 17. Dezember wieder auf

Einen Monat nach dem coronabedingten Aussetzen seines Angebots in Deutschland hat der Fernbusanbieter Flixbus eine Wiederaufnahme seines Geschäfts angekündigt. Wie das Unternehmen am Donnerstag (3. Dezember) mitteilte, sollen ab dem 17. Dezember wieder Verbindungen in ganz Deutschland bedient werden.

Neben Großstädten wie Berlin, München, Hamburg oder Köln seien auch zahlreiche kleine Städte und der ländliche Raum Teil des 150 Ziele umfassenden Netzes. Das Angebot ist zunächst bis zum 11. Januar befristet.

Flixbus hatte zum 3. November sein Geschäft in Deutschland sowie in Österreich und der Schweiz vorübergehend eingestellt. Damit hatte das Unternehmen auf den Teil-Lockdwon in Deutschland reagiert.

Flixbus versicherte zur Wiederaufnahme des Angebots, dass durch moderne Belüftungstechnik der kompletten Flotte sowie durch das Öffnen der Türen bei Ein- und Ausstieg regelmäßige Frischluftzufuhr und Luftzirkulation gewährleistet sei. Zudem ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht. (afp)