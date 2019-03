„Fridays For Future“: Mehrheit der Deutschen gegen Schulfrei für Klima-Demos

Eine Mehrheit der Deutschen hält einer Umfrage zufolge nichts davon, dass Schüler freitags während der Unterrichtszeit für den Klimaschutz demonstrieren. Das Institut YouGov hat ermittelt, dass 54 Prozent der Befragten der Ansicht sind, die Schüler sollten außerhalb der Schulzeit demonstrieren. Dagegen sind 37 Prozent der Meinung, dass die Schüler für die Teilnahme an den Demos schulfrei bekommen sollten. Schüler und Studenten in Deutschland und aller Welt demonstrieren inzwischen jeden Freitag während der Unterrichtszeit unter dem Motto „Fridays For Future“. (dpa)