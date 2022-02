Giftiges Ammoniak in Unterföhring ausgetreten

In einem Heizkraftwerk in Unterföhring bei München ist am Dienstag eine größere Menge Ammoniak ausgelaufen und hat in der Umgebung zu Geruchsbelästigungen geführt. Wie die Feuerwehr der bayerischen Landeshauptstadt erklärte, bestand für Menschen allerdings keine Gefahr. Einsatzkräfte deckten die Chemikalie mit Löschschaum ab und banden diese. Um die Entsorgung kümmern sich demnach die Münchner Stadtwerke, die das Kraftwerk betreiben. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte das Ammoniak zeitweise zu einer „leichten Geruchsbelästigung“ im Umkreis geführt, es wurden unter anderem auch entsprechende Warnmeldungen per App verbreitet. Laut Medienberichten waren etwa 1.000 Liter des Stoffes ausgetreten, die Feuerwehr war demnach mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. (afp/dl)