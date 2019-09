Politik » Deutschland Göring-Eckardt: Bundesregierung trägt Mitschuld für Stimmung im Osten

Die Bundesregierung trage die Mitschuld an der Stimmung vieler Menschen in Ostdeutschland, meint Katrin Göring-Eckardt. Menschen "in abgehängten Regionen" vertrauten keinem Staat, "der sie augenscheinlich vergessen hat", so die Grünen-Fraktionschefin.