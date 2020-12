Impfkommission will zuerst über 80-Jährige gegen Corona impfen – Sachsen hat größten Anteil

Die Ständige Impfkommission hat vorgeschlagen, zunächst den über 80-Jährigen eine Impfung gegen das Coronavirus anzubieten. Diese Altersgruppe zählte 5,7 Millionen Menschen.

Sachsen hat den größten Bevölkerungsanteil an über 80-Jährigen in Deutschland. 8,6 Prozent der Sachsen zählten 2019 zu der als durch das Coronavirus besonders gefährdet geltenden Altersgruppe, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Damit liegt Sachsen deutlich über dem für das Jahr 2019 ermittelten Bundesdurchschnitt von 6,8 Prozent der Bevölkerung.

In Sachsen-Anhalt zählten demnach 8,3 Prozent der Bevölkerung zu dieser Altersgruppe, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen mit je 7,9 Prozent. Die Ständige Impfkommission hat vorgeschlagen, zunächst den über 80-Jährigen eine Impfung gegen das Coronavirus anzubieten. Diese Altersgruppe zählte 5,7 Millionen Menschen.

Einen vergleichsweise geringen Anteil an über 80-Jährigen haben der Statistik zufolge mit je 5,8 Prozent die Stadtstaaten Berlin oder Hamburg. Mit 6,3 Prozent ist auch in Bayern der Bevölkerungsanteil unterdurchschnittlich.

Nordrhein-Westfalen liegt mit 6,8 Prozent genau im Durchschnitt. Im bevölkerungsreichsten Bundesland sind es gut 1,2 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe, die mit höchster Priorität geimpft werden sollen. (afp)