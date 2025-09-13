Logo Epoch Times

IW-Analyse

„Ein schweres Foulspiel“: Schwarz-Rot stopft mit Sondervermögen Haushaltslöcher

Schwarz-Rot greift offenbar auf Klimaschutz-Fonds zurück, um Haushaltslöcher zu stopfen. Laut IW-Analyse fließen Milliarden aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) an die Deutsche Bahn und in Autobahnbrücken – während die geplanten Investitionen im Bundeshaushalt 2026 deutlich zurückgehen.

Finanzministerium (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Die schwarz-rote Koalition nutzt das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) wohl auch, um Haushaltslöcher zu stopfen, anstatt ausschließlich zusätzliche Investitionen zu tätigen. Das geht aus einer am Samstag veröffentlichten Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor.
Für die Deutsche Bahn sind demnach 18,8 Milliarden Euro aus dem SVIK vorgesehen, während die Schieneninvestitionen im Bundeshaushalt 2026 um 13,7 Milliarden Euro sinken. Bei der Sanierung von Autobahnbrücken sollen 2026 2,5 Milliarden Euro aus dem SVIK fließen, während die Investitionen für Bundesfernstraßen um 1,7 Milliarden Euro gekürzt wurden.
Auch der Breitbandausbau und Investitionen in Krankenhäuser werden nun über das SVIK finanziert. Der Breitbandausbau taucht dabei 2026 mit 2,3 Milliarden Euro im SVIK auf. 2024 wurde er noch mit 1,8 Milliarden Euro im Kernhaushalt geführt, dort ist er künftig nicht mehr zu finden.
„Die Bundesregierung verspielt mit diesem Vorgehen viel Glaubwürdigkeit“, sagte IW-Haushaltsexperte Tobias Hentze. „Statt neuer Brücken finanziert Deutschland mit dem Sondervermögen jetzt auch die Mütterrente. Das ist ein schweres Foulspiel.“ (dts/red)

