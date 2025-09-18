Kerosin-Engpass am Airport Hamburg - Flugausfälle drohen

Passagiere am Airport Hamburg müssen sich wegen eines Kerosin-Lieferengpasses auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen.

„Zurzeit läuft der Flugbetrieb stabil. Wir gehen jedoch davon aus, dass es in den nächsten Tagen zu Flugplan-Änderungen und Verspätungen am Hamburg Airport kommen kann“, teilte der Airport auf Anfrage mit.

Derzeit habe man keine genaueren Informationen zu Ursache und Umfang des Lieferengpasses. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass Sabotage oder terroristische Aktivitäten im Spiel sein könnten.

Das Kerosin kommt aus der Raffinerie Heide

„Die Fluggesellschaften am Hamburger Flughafen sind zurzeit von einem unvorhergesehenen Kerosin-Lieferengpass seitens der Raffinerie Heide betroffen“, berichtete der Airport. Die Airlines und ihre Lieferanten arbeiteten mit Hochdruck an einer Lösung.

Passagiere sollten ihren Flugstatus im Blick behalten und sich bei Umbuchungen oder Stornierungen an die Hotlines der jeweiligen Fluggesellschaften oder ihren Reiseveranstalter wenden.

Laut Flughafen erfolgt die Kerosinbelieferung am Hamburger Flughafen über das Unternehmen AFS. Nach eigenen Angaben betreibt es Tanklager und übernimmt die Treibstoffversorgung an 14 Flughäfen in Deutschland und Österreich, darunter auch in Frankfurt am Main und München. Es arbeitet dabei mit Mineralölfirmen und Airlines zusammen.