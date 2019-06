Köln: Nackt gegen die Vollverschleierung – Frauenproteste vor Burka-Ausstellung „Munaqabba“

Es sollte eine „kritische Auseinandersetzung“ mit dem Thema Vollverschleierung werden. Aus diesem Grunde hatte das Ministerium das Projekt der Fotografin und Künstlerin Selina Pfrüner mit dem Titel „Munaqabba – über Frauen mit Vollverschleierung in Deutschland“ gewählt und mit 11.000 Euro gefördert. Pfrüner selbst zeigte sich laut „Kölner Stadtanzeiger“ überrascht und auch erschrocken über die Reaktionen anlässlich der Ausstellungsankündigung. Im Internet wurde sie vielfach bedroht. Sogar ihre Privatadresse wurde zu diesem Zweck veröffentlicht.

Die Frauenaktivistin Solmaz Vakipour ist wütend und aufgebracht. Für das, was sie tut, würde sie im Iran ohne Zögern getötet werden. Nackt und mit Kunstblut beschmiert hält sie ihre Rede vor dem Atelierzentrum Ehrenfeld. Sie betont:

Neben ihr stehen auf der einen Seite weitere spärlich bekleidete Frauen und Männer. Auf der anderen Seite schwenken 30 Frauen die an Stöcke gebundenen Schleier. Sie schreien: „Nein zur Vollverschleierung! Mein Gesicht ist meine Identität!“ Für sie alle ist klar:

Sie wirft der Regierung und der Künstlerin vor, dass sie mit der Kunstausstellung ein verheerendes Signal im Ausland setzt:

Den Menschen näherkommen zu wollen, so eine Herangehensweise ist in so einem Fall bestenfalls naiv, Medien in islamischen Ländern sehen in der Ausstellung ein Indiz dafür, dass Verschleierung in Deutschland akzeptiert wird“, sagt Vakilpour.

Die Iranerin ist einst aus einer Heimat geflohen, weil sie dort „als Frau weit davon entfernt war, gleichberechtigte Menschen zu sein“. Im Iran werden täglich Frauen gefoltert, gesteinigt und ermordet. Diese Ausstellung vernichte alles, wofür Frauen im Iran kämpfen.

Burkas werden seit dem Mittelalter in islamischen Ländern politisch ausgenutzt. Sie sind ein Symbol für die Unterwerfung der Frauen. Es ist der falsche Ansatz, das mit Fotos und netten Worten zu romantisieren.“ Statt die Ausstellung zu fördern, „hätte man das Geld lieber in die Bildung von Frauen stecken sollen, die sich in Deutschland voll verschleiern“, so Vakilpour laut „Kölner Anzeiger“

Die Frauenrechtlerin Rana Ahmad twitterte nach der Veranstaltung:

Demonstration against full veiling today in Germany, a strong Iranian women and Saudi women were side by side supporting each other today, we are very sorry to see some people supporting niqab ( our pain ).

In Germany, we have the right to live freely with our identity. pic.twitter.com/OgfePvyE76

