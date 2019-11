Politik » Deutschland Maas stellt sich in Huawei-Frage gegen Merkel: Sicherheit geht vor Kosteneinsparung

Außenminister Heiko Maas (SPD) sieht die Beteiligung von Huawei an der 5G-Technologie in Deutschland kritisch. "Wenn es um die Sicherheit kritischer Infrastruktur in unserem Land geht, können wir es uns nicht leisten, die politischen und rechtlichen Realitäten auszublenden, denen ein Anbieter unterworfen ist", sagte Maas dem "Handelsblatt".