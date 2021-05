Großes Protestwochenende zu Pfingsten in Berlin erwartet

Berlin rüstet sich für das kommende Pfingstwochenende erneut für zahlreiche Proteste mit zehntausenden Teilnehmern. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag sind nach Angaben der Polizei Demonstrationen und Protestzüge mit jeweils bis zu 16.000 Teilnehmern angemeldet.

Der Schwerpunkt liegt laut Polizei am Samstag auf vier coronakritischen Demonstrationszügen aus verschiedenen Richtungen zur Siegessäule. Zu den Aufzügen mit anschließender Kundgebung unter dem Motto „Für Frieden, Freiheit und Grundrechte“ seien 16.000 Teilnehmer angemeldet.

Parallel dazu findet am Samstagnachmittag ein „Aufzug für die Wiederherstellung der Grundrechte“ mit Beginn und Ziel am Brandenburger Tor statt. Dafür seien 5.000 Teilnehmer angemeldet. Auch für Pfingstsonntag sind Demonstrationen mit 16.000 Teilnehmern zur Siegessäule angemeldet. Zudem findet eine Demonstration „Gegen den Mietenwahnsinn“ mit zehntausend angemeldeten Teilnehmern mit Start am Potsdamer Platz statt.

Neben den großen Demonstrationen sind zahlreiche kleinere zu verschiedensten Themen angemeldet. Insgesamt sind für die Pfingsttage in Berlin 74 Versammlungen angemeldet. (afp/er)

