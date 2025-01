Deutschland Krankenhäuser: Milliardenverluste durch Bürokratie

Pfleger und Ärzte: Täglich gehen 3 Arbeitsstunden für Bürokratie drauf

Die Lage an den deutschen Krankenhäusern verschärft sich: 80 Prozent sind in den roten Zahlen. Immer neue bürokratische Auflagen kosten Unmengen Geld – allein im ärztlichen Bereich so viel wie 60.000 neue Klinikarztstellen, sagt Verbandschef Gerald Gaß.