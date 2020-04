Saarland schenkt jedem Bürger fünf Einwegmasken

Wegen der ab Montag geltenden Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase in bestimmten Situationen stellt das Saarland seinen Bürgern Schutzmasken zur Verfügung. Jeder bekomme fünf Masken, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) der „Bild“-Zeitung (Onlineausgabe). Diese würden „in einem großen Kraftakt in den nächsten Tagen über die Kommunen kostenlos an die Saarländerinnen und Saarländer ausgegeben“. In dem Bundesland wohnen etwa eine Million Menschen.

Vor allem in kleineren Orten sollen die Masken dem Bericht zufolge direkt nach Hause gebracht werden, unter anderem von Ortsvorstehern und Feuerwehrleuten. Anderswo, etwa in Saarbrücken, gibt es demnach zentrale Verteilstellen. Auch „Drive-in“-Optionen für Autofahrer soll es geben.

Ab Montag ist das Tragen eines einfachen Mund-Nase-Schutzes in allen Bundesländern im Nahverkehr Pflicht. Fast überall müssen die Bedeckungen auch beim Einkaufen getragen werden. Die Maßnahme soll bei der Eindämmung der Corona-Pandemie helfen. (afp)