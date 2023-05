Gekenterte Segler von Seenotrettern geborgen

Mit einem blauen Auge davongekommen sind zwei Segler, die bei den Nordfriesischen Inseln auf eine Sandbank aufliefen und kenterten.

Seenotretter haben zwischen den Inseln Juist und Norderney zwei gekenterte Segler aus der Nordsee gerettet. Das Boot von zwei Niederländern lief am Mittwochabend zwischen den beiden Inseln auf eine Sandbank auf und kenterte, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Donnerstag in Bremen berichtete. Es wurde daraufhin von der Brandung überspült.

Für den Mann und die Frau habe akute Lebensgefahr bestanden. Eine von ihnen zu Wasser gelassene Rettungsinsel habe sich wegen des Seegangs sofort losgerissen und sei abgetrieben.

Der zu diesem Zeitpunkt in Norddeich ankernde Seenotrettungskreuzer „Hans Hackmack“ eilte den Schiffbrüchigen zu Hilfe. Wenige Minuten vor Eintreffen der Seenotretter trieben die beiden, die sich bis dahin noch auf dem gekippten Wrack aufgehalten hatten, demnach bereits im Wasser.

Den Seenotrettern gelang es schließlich, den Mann und die Frau zu bergen. Beide standen unter Schock, sie wurden im Hafen von Norderney in einem Rettungswagen versorgt. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. (afp/red)