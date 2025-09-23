Staatsschutz ermittelt: Kabelbeschädigungen an Bahnstrecken

In Nordrhein-Westfalen haben Unbekannte Kabel an Bahnstrecken in der Städteregion Aachen und im Kreis Heinsberg zerstört. In der Nacht zum Dienstag wurden Kabel im Heinsberger Stadtteil Dremmen beschädigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Aachen mitteilten.

Bereits am Montag war eine Leitung in Herzogenrath betroffen. Ob ein Zusammenhang bestand, war zunächst unklar. Der polizeiliche Staatsschutz nahm in beiden Fällen Ermittlungen auf.

Zwischen Heinsberg und Geilenkirchen, Köln und Düsseldorf

Nach Angaben der Deutschen Bahn vom Dienstag konnte eine Strecke zwischen Heinsberg und Geilenkirchen wegen Vandalismus nicht mehr befahren werden. Die Störung sollte bis Betriebsschluss andauern. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Gestern war es zwischen Köln und Düsseldorf wegen zerstörter Kabel den ganzen Tag über zu Einschränkungen gekommen.

Die Züge mussten umgeleitet werden. Die Polizei teilte mit, sie halte Sabotage für möglich und schließe einen politisch motivierten Tathintergrund nicht aus. Auch in diesem Fall ermittelt der Staatsschutz. (afp/ks)