Steinmeier bedauert eigenen Verstoß gegen Hygiene-Regeln

"In meinem Urlaub bin ich beim Verlassen einer Bergalm dem spontanen Wunsch nach einem gemeinsamen Foto an der frischen Luft nachgekommen", sagte Bundespräsident Steinmeier am Freitag. Dabei sei die Abstandsregel nicht eingehalten worden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen Verstoß gegen die Hygiene-Regeln wegen der Corona-Pandemie eingeräumt und bedauert.

„Fünf Sekunden Unaufmerksamkeit, die ich mir selbst vorwerfe und die nicht hätte passieren dürfen“, sagte Steinmeier. „Das tut mir leid“, so der Bundespräsident.

Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hatten sich schon vor zweieinhalb Wochen während ihres Urlaubs in Südtirol am Ende einer Wanderung mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und dessen Frau zum Abendessen auf einer Alm getroffen. Das Amt des Landeshauptmanns der autonomen Provinz Bozen entspricht in etwa dem eines Ministerpräsidenten in Deutschland. Dabei saß die Gruppe auf der Terrasse.

Zur Erinnerung entstand am Ende das Foto, auf dem der in Südtirol geltende Schutzabstand von einem Meter nicht eingehalten wird, aber auch niemand eine Maske trägt. Das Foto soll in Eile entstanden sein, weil die Gruppe wegen des aufziehenden Regens zügig ins Tal zurückkehren wollte. Das Foto war zunächst am Morgen des 29. Juli auf der Website der Neuen Südtiroler Tageszeitung erschienen.

Im dazugehörigen Text hatte Kompatscher sich entschuldigt. „Das war gedankenlos und nicht vorbildhaft“ hatte er der Zeitung gesagt. „Asche auf mein Haupt, wir sind auch Menschen.“

In Südtirol liegt der empfohlene Abstand im Freien bei nur einem Meter. „Ich ärgere über mich selbst, weil wir vorher am Tisch alle eine Maske getragen haben und dabei auch über die Sicherheitsbestimmungen gesprochen haben“ berichtete der Landeshauptmann.

Steinmeier habe noch gesagt, dass in Bozen dabei eine größere Disziplin herrsche als in Berlin. Steinmeier reagierte am vergangenen Montag in einer Video-Botschaft auf die Demonstration von Kritikern der deutschen Corona-Politik in Berlin und kritisierte die dortigen Verstöße gegen die Hygiene-Regeln:

„Die Verantwortungslosigkeit einiger Weniger ist ein Risiko für uns alle“, sagte Steinmeier. „Wenn wir jetzt nicht besonders vorsichtig sind, dann gefährden wir die Gesundheit vieler.“

Am vergangenen Mittwoch erklärte das Bundespräsidialamt bereits auf Anfrage, grundsätzlich achte der Bundespräsident auch im Urlaub darauf, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. An Orten, an denen das nicht möglich sei, trage er eine Mund-Nasen-Bedeckung. Das Präsidialamt räumte jedoch ein, das Foto, das spontan an der frischen Luft entstanden sei, zeige, dass dies „nicht immer ideal klappt“. (dts/sua)

