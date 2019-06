Trump will bei G20-Gipfel in Japan Gespräch mit Merkel führen

US-Präsident Donald Trump will am Rande des G20-Gipfels in Japan Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem Gespräch treffen. Nach Angaben eines US-Regierungsvertreters vom Montag sind auch Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und einer Reihe weiterer Staats- und Regierungschefs geplant.

Gespräch mit saudischem Kronprinzen bin Salman im Fokus

Vorgesehen ist demnach auch in Gespräch von Trump mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, was angesichts der wachsenden Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabiens Erzfeind Iran eine besondere Bedeutung hat. Der zweitägige Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Osaka beginnt am Freitag. (afp)