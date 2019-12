„Heul doch, Griechenland“: Erdoğan erweitert türkischen Festlandsockel in Abkommen mit Libyen

Der Festlandsockel der Türkei im Mittelmeer umfasst ein Gebiet von 462 000 Quadratkilometern unterhalb des Meeresspiegels, und dieses erstreckt sich im östlichen Mittelmeer zwischen Zypern und den griechischen Inseln über die halbe Strecke zur Küste Nordafrikas. Dies geht aus dem Abkommen mit dem Titel „Restriktionen in der Seerechtsjurisdiktion“ hervor, das der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bereits am 27. November in Istanbul mit Fayiz as-Sarradsch ausgehandelt hat, dem Vorsitzenden des Präsidentenrates von Libyen.

Von den drei großen Machtblöcken, die in Libyen zurzeit den Anspruch erheben, die legitime Regierung zu sein, repräsentiert as-Sarradsch den international anerkannten, und dieser Umstand stärkt Erdoğan zusätzlich den Rücken.