Sport Bau der DFB-Akademie hat begonnen

Der Bau der Akademie des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt hat begonnen.Beim Spatenstich an der ehemaligen Galopprennbahn in Niederrad neben Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) auch die komplette DFB-Spitze um die beiden Vize-Präsidenten…